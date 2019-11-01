أياكس يهزم زفوله في عقر داره (فيديو)

واصل فريق أياكس أمستردام سلسلة انتصاراته في الدوري الهولندي لكرة القدم، على حساب مضيفه "زفوله" (4-2)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الجمعة، في افتتاح منافسات الجولة 12 من الدوري.

وأحرز المهاجم كوينسي بروميس هدفين متتاليين لأياكس، في الدقيقتين (6 و11)، وتكفل زميله المهاجم البرازيلي دافيد ناريس بتسجيل الثنائية الأخرى، في الدقيقتين (20 و88).

بينما حملت ثنائية أصحاب الأرض توقيع كل من اللاعبين، غوستافو هامر، ومصطفى سيماك، في الدقيقتين (35 و62)، على الترتيب.

وحقق أياكس بذلك انتصاره السادس على التوالي، ويغرد على عرش صدارة الدوري برصيد 32، بمفرده بعيدا بفارق 9 نقاط عن أقرب ملاحقيه ألكمار، الذي يستضيف فريق تفينتي أنشخيده، غدا السبت.

بينما مني "زفوله" بالهزيمة الثانية على التوالي، ويحتل المركز الرابع عشر في جدول الترتيب، حتى الآن، برصيد 10 نقاط.

المصدر: RT