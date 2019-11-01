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تعميد كوتينيو وزوجته في حمام منزلهما (الصور)

الرياضة

تعميد كوتينيو وزوجته في حمام منزلهما (الصور)
instagram/phil.coutinho
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أشرف القس تياغو برونيت من كنيسة "Case de Destino" الألمانية، على مراسم تعميد لاعب خط الوسط البرازيلي، فيليبي كوتينهو رفقة زوجته آينا.

وجرت مراسم معمودية كوتينيو وزوجته في حمام بمنزله، وذلك وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

وانتقل فيليبي كوتينيو، البالغ من العمر 27 عاما، إلى صفوف فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، على سبيل الإعارة قادما من برشلونة.

المصدر: وكالات

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