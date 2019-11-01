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صلاح يتنكر بزي "هيكل عظمي" مع ابنته مكة (صور)

الرياضة

صلاح يتنكر بزي
AFP Paul ELLIS
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واصل النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، احتفالاته بعيد "الهالوين"، الذي يوافق ليلة 31 أكتوبر من كل عام.

ونشر صلاح صورتين عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، يظهر فيهما مع ابنته مكة وهما يحتفلان بعيد "الهالوين"، الذي يقوم الناس خلاله بارتداء الأزياء التنكرية الغريبة، والمرعبة أحيانا، مرتديا زيا أسود اللون عليه رسمة هيكل عظمي، كما ارتدت طفلته زيا مشابها.

صلاح يتنكر بزي
instagram/mosalah

صلاح يتنكر بزي
instagram/mosalah

وكان صلاح قد نشر، أمس الخميس، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، وهو يرتدي قميصا أسود اللون ويحمل في يديه ‏عنكبوتين من الفرو، وعلق عليها، قائلا: "أحاول جاهدا أن ‏أبدو مخيفا".

 

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المصدر: "instagram/mosalah" 

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