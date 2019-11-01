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الأرجنتيني سوردي يخنق الروسي أتايف ويبلغ نهائي المليون دولار (فيديو)

الرياضة

الأرجنتيني سوردي يخنق الروسي أتايف ويبلغ نهائي المليون دولار (فيديو)
@ProFightLeague
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تغلب المقاتل الأرجنتيني، إيميليانو سوردي على منافسه الروسي بوزيغيت أتايف، في النزال الذي جمعهما ضمن الدور قبل النهائي لبطولة (PFL 9) للفنون القتالية المختلطة (MMA).

وأجبر المقاتل الأرجنتيني خصمه الروسي على الاستسلام "الإخضاع"، في الجولة الأولى من النزال.

وضرب إيميليانو سوردي، موعدا في النزال النهائي لفئة الوزن المتوسط الثقيل، على جائزة المليون دولار، مع الأمريكي جوردان جونسون الذي فاز بدوره على الروسي الآخر رشيد يوسوبوف بالنقاط. 

المصدر: وكالات 

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