بالفيديو.. كريستيانو رونالدو يتنكر احتفالا بـ"الهالوين"
Globallookpress Andrea Staccioli / Insidefoto vi
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احتفل النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، بعيد "الهالوين" الذي يحتفل به العالم، اليوم الخميس، ويقوم الناس خلاله بارتداء الأزياء التنكرية الغريبة، والمرعبة في بعض الأحيان.
ونشر نجم يوفنتوس فيديو عبر حسابه الشخصي "إنستغرام"، يظهر خلاله وهو يتجول في أروقة نادي "السيدة العجوز" مرتديا زي مهرج.
وكتب رونالدو تعليقا على الفيديو، قائلا: "عيد هالوين سعيد، للجميع".
المصدر: "إنستغرام"
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