سان جيرمان يمدد عقد الإيطالي فيراتي

مدد باريس سان جيرمان، حامل لقب ومتصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم، عقد لاعب الوسط الإيطالي، ماركو فيراتي، حتى عام 2024 ، الأربعاء.

ويحمل فيراتي البالغ 27 عاما ألوان فريق العاصمة الباريسية منذ عام 2012 ويعد لاعبا أساسيا في تشكيلة المدرب الألماني توماس توخيل.

قال فيراتي الذي حمل ألوان بيسكارا من الدرجة الثانية سابقا: "أعتقد اني وصلت إلى أهم مرحلة في مسيرتي. أعتقد أنه بعمر السابعة والعشرين تملك خبرة أكثر وتعرف أمورا أكثر، لهذا السبب أنا سعيد حقا لمتابعة المشوار هنا في باريس".

✍Marco Verratti renueva con el París SG hasta 2024 ⚽🔴🔵



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وكان فيراتي مدد في عام 2016 عقده على دفعتين مع باريس حتى 2020 ثم 2021.

وتابع اللاعب المتوج بلقب الدوري المحلي 6 مرات مع سان جيرمان: "كما قلت في اليوم الأول، أشعر بالراحة هنا، أستمتع باللعب مع فريق يملك مشروعا كبيرا".

وأردف اللاعب الرقم 6 : "سأحاول الفوز بأكبر كم (من الألقاب). وهنا نملك الفرصة لأن فريقنا كبير ونملك مدربا كبيرا. يمكننا تحقيق أمور مميزة سويا".

المصدر: "أ ف ب"