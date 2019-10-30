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ريال مدريد يكتسح ليغانيس (فيديو)

الرياضة

ريال مدريد يكتسح ليغانيس (فيديو)
Globallookpress
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ألحق فريق ريال مدريد هزيمة ساحقة بضيفه ليغانيس (5-0)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأربعاء، وذلك في منافسات الجولة الـ 11 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وحملت خماسية الفريق الملكي توقيع كل من، البرازيلي رودريغو سيلفا دو غويس (د. 7)، والألماني توني كروس (د. 8)، وسيرخيو راموس (د. 24 من ضربة جزاء)، والفرنسي كريم بنزيما (د. 69 من ضربة جزاء)، والصربي لوكا يوفيتش (د. 90) من زمن اللقاء.

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ورفع ريال مدريد رصيده، بعد هذا الفوز، إلى 21 نقطة، وتقدم إلى مركز الوصافة، مقلصا الفارق إلى نقطة واحدة بينه وبين المتصدر برشلونة.

بينما يقبع ليغانيس في قاع جدول ترتيب الليغا، برصيد 5 نقاط فقط.

المصدر: RT 

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