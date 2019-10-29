برشلونة يعتلي صدارة الليغا (فيديو)

ارتقى فريق برشلونة إلى صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، عقب فوزه الساحق على ضيفه بلد الوليد (5-1)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من الليغا.

وحملت خماسية الفريق الكتالوني توقيع كل من، الفرنسي كليمونت لينغليت (د. 2)، والتشيلي أرتورو فيدال (د. 29)، والأرجنتيني ليونيل ميسي (د. 34 و75)، والأوروغوياني لويس سواريز (د. 77).

بينما سجل المدافع، كيكو أوليفاس، هدف بلد الوليد الوحيد، في الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول.

ورفع برشلونة رصيده بعد هذا الفوز إلى 22 نقطة، وتقدم إلى مركز الصدارة، وبانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

بينما توقف رصيد بلد الوليد عند 14 نقطة، ويشغل المرتبة التاسعة حتى الآن، على سلم ترتيب الليغا.

المصدر: RT