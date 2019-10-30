أول مباراة مصارعة نسائية في السعودية

تحتضن العاصمة السعودية الرياض الخميس مباراة مصارعة نسائية، حسبما أعلنت منظمة المصارعة الترفيهية WWE، وذلك لأول مرة في تاريخ المملكة.

وقالت المنظمة أن مباراة نجمتيها نتاليا ولايسي إيفانز ستكون داخل ملعب الملك فهد.



ويقود الأمير محمد بن سلمان في الفترة الأخيرة تغييرات اجتماعية كبيرة، وأقيمت حفلات موسيقية، ورفع الحظر على قيادة النساء للسيارات، وأعيد فتح دور السينما والمسارح.







The world will be watching. I am so incredibly proud to represent our women’s division tomorrow night at #WWECrownJewel. It’s time to bring your best, Lacey. pic.twitter.com/TeglMWzbZM — NattieByNature (@NatbyNature) 30 октября 2019 г.

المصدر: RT