 
مباشر

أول مباراة مصارعة نسائية في السعودية

الرياضة

أول مباراة مصارعة نسائية في السعودية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mmvz

تحتضن العاصمة السعودية الرياض الخميس مباراة مصارعة نسائية، حسبما أعلنت منظمة المصارعة الترفيهية WWE، وذلك لأول مرة في تاريخ المملكة.

وقالت المنظمة أن مباراة نجمتيها نتاليا ولايسي إيفانز ستكون داخل ملعب الملك فهد.

ويقود الأمير محمد بن سلمان في الفترة الأخيرة تغييرات اجتماعية كبيرة، وأقيمت حفلات موسيقية، ورفع الحظر على قيادة النساء للسيارات، وأعيد فتح دور السينما والمسارح.


المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

هجوم لفظي عنصري ضد موظفي في كندا