بريشيا يلدغ من "أفاعي" ميلانو مرتين (فيديو)

خرج فريق إنتر ميلان بفوز صعب من ملعب مضيفه بريشيا (2-1)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الثلاثاء، وذلك في افتتاح منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ووقع على ثنائية فريق إنتر "أفاعي" ميلانو كل من المهاجمين، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، والبلجيكي روميلو لوكاكو، في الدقيقتين الـ (23، و63) على الترتيب.

بينما جاء هدف أصحاب الأرض الوحيد بـ "نيران صديقة" سجله السلوفاكي ميلان شكرينيار، مدافع فريق إنتر ميلان، خطأ في مرماه، عند الدقيقة 76 من زمن اللقاء.

وتصدر فريق إنتر ميلان قائمة "الكالتشيو" برصيد 25 نقطة، متجاوزا بفارق نقطتين فريق يوفنتوس، الذي سيستضيف فريق جنوى، غدا الأربعاء.

بينما توقف رصيد بريشيا عند 7 نقاط، ويشغل المركز الثامن عشر، حتى الآن، على سلم الترتيب.

المصدر: RT