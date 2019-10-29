جرت بطولة للسباحة في مدينة "تشيليابينسك" الروسية، يوم الأحد الماضي، تحت رعاية وزارة الشؤون الداخلية، بمشاركة نحو 400 متسابق من جميع أنحاء روسيا الاتحادية.

وتنافس السباحون في بعض مسابقات هذه البطولة الفريدة من نوعها، بالزي الرسمي الكامل.

وأوضحت إدارة الشرطة أن المسابقات التي جرت بالزي الرسمي، تهدف إلى إظهار استعداد أفراد الشرطة لأداء مهامهم في جميع الظروف، على سبيل المثال، الإنقاذ من الغرق، عندما لا يكون هناك وقت لخلع الملابس.

المصدر: RT