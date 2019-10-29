ألمح النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم فريق لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي لكرة القدم، إلى العودة إلى إسبانيا.

وكتب إبراهيموفيتش "السلطان إبرا" تدوينة عبر صفحته على موقع "إنستغرام"، قال فيها: "مرحبا إسبانيا! خمنوا ماذا؟ سأعود".

Zlatan to La Liga confirmed?! 👀🇪🇸 pic.twitter.com/SBsKm6JMLA — ESPN FC (@ESPNFC) 29 октября 2019 г.

وارتبط اسم النجم السويدي، البالغ من العمر 38 عاما، بالدوري الإيطالي، فقد عرض عليه فريق نابولي عقدا لمدة عام ونصف العام مقابل راتب قيمته 4 ملايين يورو، لكن الصفقة لم تتم، كما يهتم قطبا مدينة ميلانو الكروي إنتر وميلان بخدمات "السلطان إبرا".

يذكر أن فريق إبراهيموفيتش لوس أنجلوس غالاكسي خرج من الدور قبل النهائي من الدوري الأمريكي (المنطقة الغربية).

وسبق أن لعب "إبرا"، الذي لا يخفي رغبته في العودة إلى أوروبا، في الدوري الإسباني، مع برشلونة خلال الفترة ما بين عامي (2009 الى 2011).

المصدر: وكالات