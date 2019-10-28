يايا توريه يوجه اتهامات للـ"فيفا"

وجه لاعب وسط منتخب ساحل العاج ومانشستر سيتي الإنجليزي السابق يايا توريه انتقادات للاتحاد الدولي للعبة "فيفا" على "عدم الاكتراث" للعنصرية في ملاعب كرة القدم.

وجاء الاتهام بعد "صيحات القردة" التي استهدفت لاعبي منتخب إنجلترا في مباراتهم ضد بلغاريا ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020.

وطغت التحية النازية و"صيحات القردة" على المباراة التي أقيمت منتصف الشهر الحالي في صوفيا، ما أدى الى إيقافها مرتين خلال الشوط الأول. وانتهى اللقاء الذي أتى ضمن منافسات المجموعة الأولى، بفوز إنجليزي ساحق 6-0.

ورغم الصيحات العنصرية اختار اللاعبون الإنجليز البقاء في الملعب لإكمال المباراة.

وتحدث توريه البالغ 36 عاما عقب فوز فريقه كينغداو هوانغهاي الصيني نهاية الأسبوع في دوري الدرجة الثانية ما مكنه من حجز بطاقة الصعود إلى الأولى. وقال متسائلا حول قرار اللاعبين: "إنه أمر مخز. لماذا تدافعون عن ألوان إنجلترا؟".

وأضاف توريه المعروف بمواقفه العلنية ضد العنصرية في الملاعب: "إنهم يتحدثون طوال الوقت ، كذا وكذا وكذا، ومن ثم ماذا سيحدث بعد ذلك؟ لا شيء يتغير".

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وقال لاعب برشلونة الإسباني السابق والفائز بجائزة أفضل لاعب في القارة السمراء أربع مرات: "المسؤولون في فيفا لا يكترثون على أي حال، إنهم يتحدثون (عن العنصرية) لكنها مستمرة (في الملاعب). لا أرغب في القول أن إنني لست قلقا. أنا قلق. هذا يجعلني غاضبا".

واعتبر توريه، الفائز بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز ثلاث مرات مع مانشستر سيتي ودوري أبطال أوروبا مع برشلونة، أنه يتعين على لاعبي كرة القدم المستهدفين بالعنصرية الرد على ما يحصل لهم.

وردا على ذلك، قال الاتحاد الدولي إن "مكافحة العنصرية لها أهمية قصوى" للهيئة الحاكمة لكرة القدم في العالم.

وعقب المباراة ضد بلغاريا، أكد رئيس "فيفا" السويسري جاني إنفانتينو بقوله إنه يجب "طرد" العنصريين من الملاعب.

المصدر: "أ ف ب"