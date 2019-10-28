انسحاب فيدرر من دورة باريس للتنس

أعلن السويسري روجر فيدرر، المصنف ثالثا عالميا، انسحابه من دورة باريس، آخر دورات الماسترز للألف نقطة التي تنطلق الاثنين، وذلك من أجل الاستعداد للعام المقبل.

وقال اللاعب البالغ 38 عاما، الفائز الأحد بدورة بازل السويسرية للمرة العاشرة في مسيرته: "أشعر بخيبة أمل شديدة بسبب الانسحاب من دورة باريس، لا بد لي من إعفاء نفسي لأنني أريد أن ألعب لأطول فترة ممكنة، أنا آسف لكل المشجعين في فرنسا لكنني سأراهم العام المقبل في رولان غاروس".

"I have to spare myself because I want to play as long as possible on the ATP Tour. I am sorry for my French fans that I will see next year at Roland Garros."@rogerfederer has withdrawn from the @RolexPMasters. pic.twitter.com/Dc1YHSZ1G6 — ATP Tour (@atptour) 28 октября 2019 г.

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بدوره، قال مدير الدورة غي فورجيه: "من الواضح أنني أشعر بخيبة أمل إزاء هذا الانسحاب المتأخر وخاصة بالنسبة للجمهور".

وتعد هذه النسخة من دورة باريس مثيرة ومليئة بالتحديات كونها ستحسم البطاقتين الأخيرتين المؤهلتين لبطولة الماسترز الختامية في لندن، وصدارة تصنيف اللاعبين المحترفين لنهاية العام.

وستكون صدارة الصربي نوفاك دجوكوفيتش مهددة من الإسباني رافائيل نادال بحسب نتائجهما في الدورة، علما أن إمكانية المواجهة بينهما لن تكون إلا في المباراة النهائية.

وشارك فيدرر العام الماضي في باريس لأول مرة منذ عام 2015، وخرج من الدور نصف النهائي على يد دجوكوفيتش.

المصدر: "أ ف ب"