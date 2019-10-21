 
مباشر

فيدرر يحقق فوزا ساحقا في مباراته الـ 1500 (فيديو)

الرياضة

فيدرر يحقق فوزا ساحقا في مباراته الـ 1500 (فيديو)
Globallookpress BEAUTIFUL SPORTS/G. Hubbs via ww
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mkmd

خاض السويسري المخضرم، روجر فيدرر، اليوم، مباراته الـ 1500 في مسيرته الحافلة، وحقق فوزا سهلا على الألماني بيتر غويوفتشيك 6-2 و6-1 في الدور الأول من بطولة بازل السويسرية للتنس.

واحتاج فيدرر البالغ 38 عاما إلى 54 دقيقة فقط لتخطي منافسه المغمور، وسيلتقي في الدور الثاني مع الفائز من مواجهة المولدوفي رادو ألبوت والصربي دوتشان لايوفيتش.

إقرأ المزيد
الروسي روبليوف يتوج ببطولة الكرملين في عيد ميلاده الـ22
الروسي روبليوف يتوج ببطولة الكرملين في عيد ميلاده الـ22

ويسعى فيدرر البالغ 38 عاما إلى إحراز لقبه العاشر في هذه الدورة التي تقام في مسقط رأسه والـ103 خلال مسيرته.

ورفع فيدرر رصيده من الانتصارات في دورة بازل إلى 72 مقابل 9 هزائم، علما بأنه حقق فوزه الـ21 تواليا فيها، وبلغ المباراة النهائية لهذه الدورة في السنوات الـ12 الأخيرة.

ومني فيدرر، الفائز بلقب دورة بازل في السنتين الأخيرتين، بآخر هزيمة له فيها في نهائي نسخة عام 2013 أمام الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو.

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

زعماء أبرز التيارات السياسية الحاكمة في لبنان