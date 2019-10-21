فيدرر يحقق فوزا ساحقا في مباراته الـ 1500 (فيديو)

خاض السويسري المخضرم، روجر فيدرر، اليوم، مباراته الـ 1500 في مسيرته الحافلة، وحقق فوزا سهلا على الألماني بيتر غويوفتشيك 6-2 و6-1 في الدور الأول من بطولة بازل السويسرية للتنس.

واحتاج فيدرر البالغ 38 عاما إلى 54 دقيقة فقط لتخطي منافسه المغمور، وسيلتقي في الدور الثاني مع الفائز من مواجهة المولدوفي رادو ألبوت والصربي دوتشان لايوفيتش.

Roger's off to the perfect start 👌



In his 1500th ATP match, @rogerfederer defeats Gojowczyk 6-2, 6-1 to kick off his Basel campaign in fine & fantastic fashion 👏



🎥: @TennisTV | #SwissIndoorsBaselpic.twitter.com/41j5n58mc6 — ATP Tour (@atptour) October 21, 2019

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ويسعى فيدرر البالغ 38 عاما إلى إحراز لقبه العاشر في هذه الدورة التي تقام في مسقط رأسه والـ103 خلال مسيرته.

ورفع فيدرر رصيده من الانتصارات في دورة بازل إلى 72 مقابل 9 هزائم، علما بأنه حقق فوزه الـ21 تواليا فيها، وبلغ المباراة النهائية لهذه الدورة في السنوات الـ12 الأخيرة.

ومني فيدرر، الفائز بلقب دورة بازل في السنتين الأخيرتين، بآخر هزيمة له فيها في نهائي نسخة عام 2013 أمام الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو.

المصدر: أ ف ب