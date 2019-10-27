صلاح يقود ليفربول لفوز ثمين على توتنهام في "البريميرليغ" (فيديو)
قلب ليفربول تأخره أمام ضيفه توتنهام هوتسبير بهدف، إلى فوز 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وافتتح توتنهام باب التسجيل مبكرا منذ الدقيقة الأولى عن طريق هاري كين.
🏆 Liverpool vs Tottenham | Kane (GOAL!!!) 1' #LIVTOTpic.twitter.com/340ntqmwzj— ⚽️D9INE⚽️ (@D9INE_WORLDWIDE) October 27, 2019
وعادل جوردان هندرسون النتيجة لليفربول في الدقيقة 52 من عمر اللقاء.
Captain Henderson draws blood for Liverpool!— 🇳🇬 .♛. 🇳🇬 (@theCyberNewt) October 27, 2019
Liverpool 1-1 Tottenham#LIVTOTpic.twitter.com/pYEZf6l5i1
وسجل محمد صلاح هدف الفوز الثمين "للريدز" من علامة الجزاء في الدقيقة 75.
Salah goal.— Gas..... (@GasLFC) October 27, 2019
A well deserved lead 2:1 #LIVTOTpic.twitter.com/bR3j7afhlO
وغادر صلاح الملعب مصابا في الدقيقة 86 وكان الدولي المصري قد عاد لتوه من الإصابة التي غيبته عن مواجهة مانشستر يونايتد في الجولة الماضية.
وبهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده إلى 28 نقطة في صدارة "البريميرليغ"، بفارق 6 نقاط أمام حامل اللقب مانشستر سيتي، فيما تجمد رصيد توتنهام عند 12 نقطة في المركز الحادي عشر على جدول الترتيب.
المصدر: sportbox.ru