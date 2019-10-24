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"الفيفا" يهدد مشاركة صلاح وماني مع ليفربول في مونديال الأندية 2021

الرياضة

Gettyimages.ru
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ذكر تقرير صحفي بريطاني، اليوم الخميس، أن بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد، تثير مخاوف نادي ليفربول الإنجليزي.

وأقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، اليوم الخميس، استضافة الصين للمرة الأولى لنسخة موسعة من مونديال الأندية في عام 2021 بمشاركة 24 فريقا.

ومن المنتظر أن تشهد البطولة بنظامها الجديد، مشاركة ليفربول بصفته بطل دوري أبطال أوروبا لعام 2019.

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وحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن البطولة الجديدة تضع ليفربول في فخ، لأنها ستقام في يونيو أو يوليو من عام 2021، وهو ما يتعارض مع موعد إقامة النسخة المقبلة من كأس الأمم الإفريقية 2021.

وأوضحت الصحيفة أن ليفربول سيكون مهددا بفقدان خدمات نجميه، المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، اللذين سيكونان مع منتخبي مصر والسنغال على الترتيب في البطولة الإفريقية.

المصدر: وكالات

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