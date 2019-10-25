نجم ريال مدريد الجديد يترك زوجته وطفله لأجل عارضة أزياء حسناء (صور)

ذكرت صحيفة "The Sun" البريطانية في تقرير لها اليوم الجمعة، أن اللاعب الصربي لوكا يوفيتش نجم ريال مدريد الجديد ترك زوجته وابنه من أجل عارضة أزياء تكبره بـ 8 سنوات.

وحسب الصحيفة البريطانية، فإن يوفيتش البالغ 21 عاما تعرف على عارضة الأزياء الصربية صوفيا ميلوسيفيتش البالغة 29 عاما في أغسطس الماضي، وبعدها غالبا ما ظهر الثنائي معا في المراكز التجارية والمقاهي بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وأضافت الصحيفة أن يوفيتش لم يعلن عن ارتباطه بميلوسيفيتش وما زال يواعدها في السر، كما أنه لم يعلن انفصاله عن زوجته أنجيلا مانيتاسيفيتش التي أنجبت له ابنا منذ سبعة أشهر سمياه دافيد.

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وانتقل يوفيتش إلى النادي الملكي خلال الميركاتو الصيفي الفائت بعقد يمتد لغاية 2025، قادما من آينتراخت فرانكفورت الألماني مقابل 60 مليون يورو.

ولعب للريال 7 مباريات سجل خلالها هدفا وحيدا.

المصدر: The Sun