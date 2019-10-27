أوساكا تفوز على كفيتوفا في انطلاق بطولة الماسترز (فيديو)

حققت اليابانية المصنفة ثالثة عالميا ناومي أوساكا فوزا صعبا على التشيكية بيترا كفيتوفا، في انطلاق بطولة الماسترز الختامية لموسم لاعبات كرة المضرب المحترفات في مدينة شينزين الصينية.

وتفوقت اليابانية على منافستها بمجموعتين لواحدة، بواقع: 7-6 و4-6 و6-4، في مباراة امتدت لساعتين و39 دقيقة، وانتهت بتحقيق المصنفة أولى عالميا سابقا فوزها الأول في البطولة التي تشارك فيها للعام الثاني تواليا، بعد مشاركة في النسخة الأخيرة فشلت خلالها في تحقيق أي انتصار.

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ورفعت أوساكا البالغة من العمر 22 عاما، رصيدها من الانتصارات المتتالية إلى 11 مباراة، لتواصل سلسلة شملت تتوجيها بلقبي بطولتي أوساكا اليابانية وبكين الصينية في الأسابيع الماضية.

وانتقلت البطولة الختامية للسيدات إلى شينزين بدلا من سنغافورة، في عقد يمتد خمسة أعوام، وستنال الفائزة بالبطولة التي تشارك فيها أفضل ثماني لاعبات خلال الموسم، جائزة مالية تبلغ 4.725 ملايين دولار.

المصدر: أ ف ب