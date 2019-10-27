سابالينكا تحرز لقب بطولة تشوهاي للتنس

فازت أرينا سابالينكا لاعبة روسيا البيضاء على كيكي بيرتنس المصنفة العاشرة عالميا بمجموعتين في نهائي بطولة تشوهاي للتنس الأحد لتحرز لقبها الثالث في منافسات الفردي في الصين هذا العام.

ولم تواجه سابالينكا، التي توجت بلقبين في شينتشين وووهان في وقت سابق هذا العام، صعوبة تذكر، لتنهي المباراة في 76 دقيقة دون أن تخسر إرسالها بينما كسرت إرسال اللاعبة الهولندية ثلاث مرات.

وكانت بيرتنس تتفوق 4-1 في المواجهات المباشرة على سابالينكا قبل هذه المباراة لكن لاعبة روسيا البيضاء لم تتأثر بذلك ولعبت بثقة بالمقابل ارتكبت اللاعبة الهولندية 14 خطأ سهلا.

المصدر: رويترز