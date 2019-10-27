رقم قياسي جديد بانتظار محمد صلاح اليوم أمام توتنهام
يبحث النجم المصري محمد صلاح، عن هدفه الـ50 في مختلف المسابقات مع ليفربول اليوم الأحد، خلال مواجهة فريقه أمام توتنهام ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسجل محمد صلاح 49 هدفا في 57 مباراة خاضها مع ليفربول بمختلف المسابقات الإنجليزية والأوروبية منذ انضمامه لصفوف "الريدز" خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 قادما من روما الإيطالي.
ويسعى محمد صلاح لتسجيل هدفه الـ50 في المباراة الـ58 على ملعب "أنفيلد"، ليصبح أول لاعب يصل لهذا العدد في مباريات أقل، منذ روجر هانت الذي وصل للهدف الـ50 في 55 مباراة.
What a game we will have today 🤯 @dele and Tottenham will guest @mosalah and Liverpool today 🔥 Predict the result for us ⬇️— Unisportstore.com (@unisportlife) ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩
--#premierleague#LIVTOT#unisportlifehttps://t.co/DICsETfU8spic.twitter.com/Q6tlKIzQ1s
ويحتل توتنهام المركز العاشر في البريميرليغ بعد الخسارة أمام برايتون والتعادل مع واتفورد متذيلا الترتيب في آخر مباراتين، ويتأخر توتنهام حاليا بفارق 13 نقطة عن ليفربول الذي خسر أمامه 2- 0 في نهائي النسخة الأخيرة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك بالعاصمة الإسبانية مدريد.
المصدر: وكالات