رقم قياسي جديد بانتظار محمد صلاح اليوم أمام توتنهام

يبحث النجم المصري محمد صلاح، عن هدفه الـ50 في مختلف المسابقات مع ليفربول اليوم الأحد، خلال مواجهة فريقه أمام توتنهام ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل محمد صلاح 49 هدفا في 57 مباراة خاضها مع ليفربول بمختلف المسابقات الإنجليزية والأوروبية منذ انضمامه لصفوف "الريدز" خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 قادما من روما الإيطالي.

ويسعى محمد صلاح لتسجيل هدفه الـ50 في المباراة الـ58 على ملعب "أنفيلد"، ليصبح أول لاعب يصل لهذا العدد في مباريات أقل، منذ روجر هانت الذي وصل للهدف الـ50 في 55 مباراة.

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ويحتل توتنهام المركز العاشر في البريميرليغ بعد الخسارة أمام برايتون والتعادل مع واتفورد متذيلا الترتيب في آخر مباراتين، ويتأخر توتنهام حاليا بفارق 13 نقطة عن ليفربول الذي خسر أمامه 2- 0 في نهائي النسخة الأخيرة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك بالعاصمة الإسبانية مدريد.

المصدر: وكالات