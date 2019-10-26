رسالة غامضة من "الفرعون" صلاح على "تويتر" (صورة)

نشر الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي صورة جديدة له، وهو يمسك بكتاب عنوانه "Scouse English"، ليثير التساؤلات بشأن المهارة الجديدة التي يحاول تعلمها.

وتساءل كثير من متابعي صلاح عن معنى وتوقيت الصورة، وعلق العديد منهم بأنها غامضة.

وتعني عبارة "Scouse English"، اللغة الإنجليزية بلكنة مقاطعة "ميرسيسايد" التي تنتمي إليها ليفربول، حيث أظهر صلاح اهتماما بتعلم لهجة المدينة التي يلعب لفريقها، رغم انشغاله الكبير بالتدريب والتحضير لمباريات كرة القدم.

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ويبدو صلاح في الصورة ممسكا بالكتاب، وهو يركز في صفحاته، وأرفق تعليقا على لهجة ليفربول يقول فيه: "مما لا شك فيه أن هناك الكثير من أوجه الشبه".

ويستعد صلاح، هداف "البريميرليغ" في الموسمين الماضيين، لخوض مباراة فريقه المقبلة أمام توتنهام هوتسبير غدا الأحد في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

المصدر: وكالات