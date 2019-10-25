ماكغريغور يعتزم شراء عقارات في روسيا

قال الإيرلندي كونور ماكغريغور البطل السابق في وزنين مختلفين ضمن منظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة، إنه ينوي شراء عقارات في العاصمة الروسية موسكو، بسبب حبه للمدينة والشعب الروسي.

وصرح ماكغريغور برغبته باقتناء عقارات في روسيا خلال حوار تلفزيوني أجرته معه قناة ماتش الرياضية الروسية، قائلا: "أحببت هذا المكان كثيرا لدرجة أنني أرغب بشراء عقارات هنا.. وفي يوم من الأيام سأقاتل في موسكو أمام المعجبين بي من الروس".

وأضاف: "أريد شراء شيء بنفسي وأنا هنا... منزل، أرض، شيء ضخم".

وأوضح أنه بحاجة إلى مكان لتنظيم نزال في موسكو من أجل إقامة معسكر للتدريب".

Conor McGregor press conference: Watch former UFC champion address the media in Moscow during Russia visit — RT Sport News https://t.co/9XAiWXkNTH — Jonathan Knight (@jondknight) ٢٤ أكتوبر ٢٠١٩

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وعقد ماكغريغور البالغ 30 عاما مؤتمرا صحفيا الخميس في موسكو، عودته لحلبات القتال في 18 يناير المقبل في مدينة لاس فيغاس الأمريكية.

ولم يخض ماكغريغور أي نزال منذ خسارته في أكتوبر 2018، أمام الروسي حبيب نورمحمدوف في معركتهما الشهيرة على لقب بطل العالم للوزن الخفيف، خلال دورة "UFC 229" في لاس فيغاس.

المصدر:vesti.ru