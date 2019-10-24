مانشستر يونايتد يضمد جراحه المحلية بفوز قاري (فيديو)

ضمد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي جراحه المحلية بفوز قاري على أرض خصمه العنيد بارتيزان بلغراد الصربي بنتيجة 1-0، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة 12 لمسابقة الدوري الأوروبي.

ويدين "الشياطين الحمر" بالفوز إلى المهاجم العائد من الإصابة، الفرنسي أنتوني مارسيال، صاحب هدف النقاط الثلاث من ركلة جزاء في الدقيقة 43.

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والفوز هو الأول لليونايتد خارج ملعبه في مختلف المسابقات منذ 6 مارس الماضي عندما حقق فوزا تاريخيا على باريس سان جيرمان الفرنسي 3-1 على ملعب بارك دي برانس في دوري أبطال أوروبا.

وألحق "الشياطين الحمر" الخسارة الأولى ببارتيزان بلغراد على أرضه في 11 مباراة قارية قبل مباراة اليوم، حيث فاز في 8 وتعادل في 3.

وبعد أن بدأ مشواره القاري بفوز صعب على أستانا الكازاخي بهدف نظيف، عجز اليونايتد عن تحقيق الفوز في أي من مبارياته الست التالية في جميع المسابقات باستثناء واحدة حسمها بركلات الترجيح على فريق الدرجة الثانية روتشدايل في مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وبهذا الفوز، عزز اليونايتد صدارته للمجموعة الـ12 برصيد سبع نقاط أمام الكمار الهولندي صاحب الـ5 نقاط والفائز بسداسية نظيفة على ضيفه أستانا الكازاخي الذي يحتل قاع الترتيب بدون أي نقطة، فيما توقف رصيد بارتيزان عند 4 نقاط في المركز الثالث.

المصدر: أ ف ب