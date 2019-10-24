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الدوري الأوروبي.. تسيسكا موسكو يسقط على أرضه أمام فرينكفاروزي الهنغاري

الرياضة

الدوري الأوروبي.. تسيسكا موسكو يسقط على أرضه أمام فرينكفاروزي الهنغاري
Sputnik Алексей Куденко
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خسر تسيسكا موسكو أمام ضيفه فرينكفاروزي الهنغاري بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثامنة من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وسجل الهنغاري رونالد فارغا هدف الفوز للضيوف في الدقيقة 86 من عمر اللقاء.

وبهذه الخسارة، اقترب تسيسكا من وداع البطولة من دور المجموعات بعد خسارته مبارياته الثلاث، فيما رفع فرينكفاروزي رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث.

وفي المباراة الثانية بذات المجموعة، فاز إسبانيول الإسباني على مضيفه لودوغوريتس رازغراد البلغاري بهدف دون رد جاء بتوقيع فيكتور كامبوزانو في الدقيقة 13 من عمر اللقاء، ليرفع الفريق الإسباني رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الثامنة، فيما توقف رصيد رازغراد عند 6 نقاط في المركز الثاني.

المصدر: news.sportbox.ru

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