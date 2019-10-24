كشفت الحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا في "تويتر" النقاب عن التشكيلة المثالية للجولة الثالثة من دور المجموعات في البطولة القارية.

وجاءت التشكيلة المثالية للجولة الثالثة كالآتي:

في حراسة المرمى: الأرجنتيني باولو غازانجا (توتنهام الإنجليزي).

في خط الدفاع: النمساوي كونراد لايمر (لايبزيغ الألماني)، الأوكراني ياروسلاف راكيتسكي (زينيت الروسي)، الهولندي ستيفان دي فريغ (إنتر ميلان الإيطالي).

في خط الوسط: الأرجنتيني أنخيل دي ماريا (باريس سان جيرمان الفرنسي)، الكوري الجنوبي هيونغ سون مين (توتنهام)، الإنجليزي أليكس تشامبرلين (ليفربول الإنجليزي)، الأرجنتيني إيريك لاميلا (توتنهام)، الإنجليزي رحيم سترلينغ (مانشستر سيتي الإنجليزي).

في خط الهجوم: البلجيكي درايز ميرتينز (نابولي الإيطالي)، الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان).

🔢 𝗙𝗮𝗻𝘁𝗮𝘀𝘆 𝗧𝗲𝗮𝗺 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗪𝗲𝗲𝗸! ⚽️



If you could sign 2 for your club... ? 🤔#UCLfantasy | @PlayStationEUpic.twitter.com/sJHy3soe2y — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 24, 2019

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وخلت التشكيلة من العديد من النجوم العالميين كالمصري محمد صلاح (ليفربول) والأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس).

المصدر: ChampionsLeague/twitter