الروسي روبليوف يبلغ ربع نهائي فيينا

تأهل الروسي أندريه روبليوف إلى الدور ربع النهائي من بطولة فيينا النمساوية لكرة المضرب، بعد تغلبه اليوم الخميس على الكوري الجنوبي هيون تشونغ بمجموعتين نظيفتين.

وتمكن روبليوف البالغ 22 عاما من حسم اللقاء لمصلحته بمجموعتين دون رد، بواقع: 6-4 و6-2، خلال ساعة واحدة و6 دقائق.

Magnificent performance from @AndreyRublev97 💪



The Russian defeats Chung 6-4, 6-2 to keep the dream of back-to-back titles alive!



🎥: @TennisTV | @ErsteBankOpenpic.twitter.com/gikIOerkTL — ATP Tour (@atptour) October 24, 2019

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ويواجه روبليوف في الدور القادم للبطولة البالغ مجموع جوائزها حوالي 2.3 مليون يورو الإيطالي ماتيو بيريتيني الفائز بدوره على البلغاري غريغور ديميتروف بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 7-6 و7-6.

المصدر: rsport.ria.ru