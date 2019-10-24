روسيا تفوز بحق استضافة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية عام 2021

منح الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، اليوم الخميس، روسيا حق تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية عام 2021.

وتم إعلان استضافة روسيا للبطولة خلال الجمعية العمومية للاتحاد الدولي في مدينة شنغهاي الصينية.

Чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года пройдет в июле в Москвеhttps://t.co/Ae5WCYiWxmpic.twitter.com/osxACxtBdT — РИА Новости Спорт (@rsportru) October 24, 2019

وستقام البطولة في العاصمة الروسية موسكو في شهر يوليو من عام 2021.

وهذه المرة الأولى التي تستضيف فيها روسيا هذه البطولة.

يذكر أن المنتخب الروسي لكرة القدم الشاطئية أحرز بطولة العالم للعبة مرتين عامي 2011 و2013.

أهم قرارات مجلس FIFA

🇨🇳الصين ستحتضن كأس العالم للأندية 2021 #ClubWC 🏆

🇮🇩أندونيسيا ستحتضن كأس العالم تحت 20 سنة 2021 #U20WC🏆

🇵🇪بيرو ستحتضن كأس العالم تحت 17 سنة 2021 #U17WC 🏆

🇷🇺روسيا ستحتضن كأس العالم للكرة الشاطئية 2021 #BeachSoccerWCpic.twitter.com/mpiNvJT71e — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) October 24, 2019

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كما أقر "الفيفا" أماكن استضافة ثلاث بطولات أخرى عام 2021، حيث تستضيف الصين نسخة موسعة من مونديال الأندية عام 2021 بنظام جديد يشارك فيه 24 فريقا للمرة الأولى، وإندونيسيا كأس العالم دون 20 سنة عام 2021، والبيرو لكأس العالم دون 17 سنة.

المصدر: rsport.ria.ru