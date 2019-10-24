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"اليويفا" يغرم فرنسا بسبب النشيد الوطني لألبانيا

الرياضة

Globallookpress
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تعرض الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، لغرامة مالية قدرها 20 ألف يورو، بعد الخطأ في عزف النشيد الوطني لألبانيا، خلال مباراة المنتخبين ضمن التصفيات المؤهلة لـ "يورو 2020" الشهر الماضي.

وقرر "اليويفا" تغريم اتحاد كرة القدم الفرنسي بسبب عزف نشيد أندورا في الملعب قبيل انطلاق المباراة، بدلا من النشيد الألباني، الأمر الذي أثار استغراب لاعبي منتخب ألبانيا، وأطلقت جماهيره المتواجدة في المدرجات صافرات الاستهجان.

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وعالج المنظمون الخطأ بخطأ آخر، فقد اعتذروا عبر مكبرات الصوت عن "خطأ تقني"، ولكنهم وقعوا في الخطأ مرة أخرى إذ تقدموا "بالاعتذار من مشجعي منتخب أرمينيا".

وتشاور الجهاز الفني لألبانيا مع الحكم، قبل عزف النشيد الوطني الصحيح لألبانيا، بعد أن تأخرت المباراة 10 دقائق.

يذكر أن المباراة انتهت بفوز منتخب "الديوك" بنتيجة 4-1.

المصدر: وكالات

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