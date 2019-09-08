أعلن رئيس الوزراء الألباني، إدي راما، اليوم الأحد، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تقدم بالاعتذار من بلاده على حدوث هفوة في بث النشيد الألباني، قبيل مباراة منتخبي البلدين.

وتأخرت بداية مباراة فرنسا وألبانيا (4-1)، على استاد دو فرانس، ضمن منافسات المجموعة الثامنة للتصفيات المؤهلة لكأس أوروبا بكرة القدم 2020، لدقائق، بعد أن عزف نشيد أندورا، في الملعب، بدلا من النشيد الألباني.

وعالج المنظمون الخطأ بخطأ آخر، عندما اعتذروا عبر مكبرات الصوت بداية عن "خطأ تقني"، بالتقدم "بالاعتذار من مشجعي المنتخب الأرميني".

وأطلقت الجماهير الألبانية المتواجدة في المدرجات صافرات الاستهجان لدى عزف النشيد، قبل أن يتم عزف النشيد الصحيح وسط تصفيق من مشجعي المنتخبين، لتنطلق المباراة بعد تأخير نحو خمس دقائق.

وكتب رئيس الوزراء الألباني، عبر حسابه على "تويتر": "الرئيس ماكرون تقدم إلي باعتذاراته الصادقة عن الهفوة الفاضحة المرتكبة من قبل الاتحاد الفرنسي لكرة القدم مع نشيدنا الوطني، الرئيس الفرنسي اعتبر هذه الهفوة خطأ غير مقبول وأبدى تقديره لرد فعل لاعبينا".

وأوضح الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) عبر موقعه الإلكتروني أن النشيد الوطني لأندورا عزف بالخطأ، علما أن الأخير سيكون ضيف المنتخب الفرنسي مساء الثلاثاء المقبل، على الملعب ذاته ضمن الجولة المقبلة لتصفيات "يورو 2020".

وأشارت مصادر في الجهاز الفني للمنتخب الفرنسي، إلى أن رئيس الاتحاد المحلي، نويل لوغريت، تقدم ليلة السبت باعتذاره إلى مسؤولين في البعثة الألبانية، كما قام مدرب "الديوك" ديدييه ديشامب بالأمر نفسه بعد المباراة.

المصدر: وكالات