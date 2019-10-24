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بالفيديو.. السوري السومة يرحب على طريقته بمدرب الأهلي السعودي الجديد

الرياضة

بالفيديو.. السوري السومة يرحب على طريقته بمدرب الأهلي السعودي الجديد
@ALAHLI_FC
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نشر السوري عمر السومة نجم الأهلي فيديو خاصا عبر حسابه على "إنستغرام" للترحيب بعودة المدير الفني السويسري كريستيان جروس لقيادة الفريق السعودي، بعد وصوله إلى جدة لبدء ولايته الثالثة.

ويعد المهاجم السوري أكبر الرابحين من عودة المدرب السويسري، نظرا للعلاقة الجيدة بين الثنائي، مقارنة بالعلاقة المتوترة التي كانت تربط السومة بمدرب الأهلي المقال الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش بسبب عدم الاعتماد عليه أساسيا، حيث ظهر اللاعب في فيديو شهير يلقي قميص الفريق أرضا.

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وظهر السومة وجروس منسجمين خلال الفيديو الذي يبدو وكأنه رسالة من السومة تشير إلى رضاه عن عودة المدرب السويسري من جديد.

يذكر أن "العراب جروس " كما تصفه جماهير النادي الأهلي السعودي، قاد الفريق مرتين من قبل، وكانت الولاية الأولى خلالهما هي الأنجح، حيث توجت بثلاثة ألقاب محلية.

المصدر: إنستغرام

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