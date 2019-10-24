تغريم راموس بمليون يورو بسبب صوره الدعائية

فرضت الضرائب الإسبانية غرامة مليون يورو على النجم الإسباني سيرخيو راموس قائد ريال مدريد، بسبب إدانته بالتلاعب وعدم سداد الضرائب الخاصة بحقوق صوره المستخدمة لغايات دعائية.

وذكرت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية أنه وفقا للتقارير التي رفعتها المصلحة للأعوام المالية 2012 و2013 و2014 الخاصة بالقائد الإسباني، فإن راموس استخدم شركة مملوكة له "Sermos 32, S.L"، للتنازل عن دخله من الإعلانات، حتى يدفع ضرائب أقل بطريقة غير قانونية.

💸 Sergio Ramos, multado con un millón de euros por fraude fiscal 👉 https://t.co/lPOX7lkZ9h — Gaceta de Salamanca (@LaGacetaSA) ٢٤ أكتوبر ٢٠١٩

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ودفع راموس نصف مليون يورو بالفعل من قيمة الغرامة بالطرق الإدارية، وهي المتعلقة بالقيمة المتلاعب فيها، والعقوبة والفوائد.

في الوقت الذي تقدم فيه مدافع الفريق الملكي بطعن على العقوبة بحجة أنه التزم بدفع القيمة المقدرة من جانب مصلحة الضرائب في تفتيش سابق أجرته المصلحة، ولهذا فهو يثق في إلغاء العقوبة، واسترداد القيمة التي دفعها.

يذكر أن عدة لاعبين تورطوا مع الحكومة الإسبانية في السنوات الماضية بسبب الضرائب، أبرزهم ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني، وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي حاليا والريال سابقا.

المصدر: وكالات