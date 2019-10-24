تونس تتصدر العرب في التصنيف الشهري للفيفا

تصدر المنتخب التونسي ترتيب المنتخبات العربية في التصنيف الشهري الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الخميس، حيث احتل المركز الـ29 عالميا برصيد 1495 نقطة.

وحل المنتخب الجزائري في المركز الثاني عربيا والـ38 عالميا برصيد 1469، وجاء المنتخب المغربي ثالث عربيا والـ42 عالميا برصيد 1457.

واحتل المنتخب البلجيكي صدارة الترتيب برصيد 1755 نقطة، وجاء المنتخب الفرنسي بطل العالم ثانيا برصيد 1726 نقطة، فيما حل المنتخب البرازيلي ثالثا برصيد 1715 نقطة، وظل المنتخب الإنجليزي في المركز الرابع برصيد 1651 ، فيما صعد منتخب أوروغواي مركزا ليحتل المركز الخامس برصيد 1642 نقطة.

NEW #FIFARANKING



🇧🇪🔝 Belgium stay No1

🇽🇰💪 Kosovo reach best ever Ranking

🇳🇮🇸🇸 Nicaragua, South Sudan make big leapshttps://t.co/4WYcHU8sFz — FIFA.com (@FIFAcom) ٢٤ أكتوبر ٢٠١٩

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وكانت أبرز المنتخبات التي صعدت في الترتيب هي منتخبات أوكرانيا، الذي صعد ثلاثة مراكز ليحتل المركز الـ22 عالميا، والمنتخب الياباني، الذي صعد ثلاثة مراكز ليحتل المركز الـ28، والمنتخب التركي، الذي صعد أربعة مراكز ليحتل المركز الـ32 عالميا، والمنتخب الروسي، الذي صعد خمسة مراكز ليحتل المركز الـ37 عالميا.

وتصدر المنتخب الإيراني منتخبات آسيا حيث احتل المركز الـ27 عالميا برصيد 1505 نقاط، وخلفه المنتخب الياباني ثم الكوري الجنوبي، ثم أستراليا.

فيما تصدر المنتخب السنغالي ترتيب المنتخبات الإفريقية حيث احتل المركز الـ20 عالميا برصيد 1546 نقطة، ثم المنتخب التونسي ثم المنتخب النيجيري فالمغربي ثم المصري.

المصدر: وكالات