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قطر تقصي مصر من مسابقة كرة القدم في بطولة العالم للألعاب العسكرية

الرياضة

قطر تقصي مصر من مسابقة كرة القدم في بطولة العالم للألعاب العسكرية
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ودع المنتخب المصري لكرة القدم، بطولة العالم للألعاب العسكرية المقامة في مدينة ووهان الصينية، بعد تعرضه للخسارة اليوم أمام نظيره القطري بهدف نظيف، في إطار منافسات دور الثمانية.

وتأهل العنابي القطري إلى المربع الذهبي من مسابقة كرة القدم.

قطر تقصي مصر من مسابقة كرة القدم في بطولة العالم للألعاب العسكرية

وتستضيف مدينة ووهان الصينية النسخة السابعة من بطولة العالم للألعاب العسكرية، في الفترة بين 18 و27 أكتوبر الجاري.

المصدر: milsport.one

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