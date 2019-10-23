دوري أبطال آسيا.. أوراوا الياباني يلحق بالهلال إلى الدور النهائي
تأهل أوراوا ريد دايموندز الياباني إلى نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم بفوزه اليوم على مضيفه غوانغجو إيفرغراندي الصيني 1-0، في إياب نصف النهائي، بعدما فاز ذهابا بهدفين دون رد.
وسجل شينزو كوروكي قائد الفريق الياباني هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 50.
🎥 Shinzo Koroki scored again as @REDSOFFICIAL defeated Guangzhou Evergrande 1-0 on the night and 3-0 on aggregate to book an #ACLFinal date with @Alhilal_EN— AFC Champions League (@TheAFCCL) October 23, 2019
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وسيلعب أوراوا ريد دايموندز في الدور النهائي مع الهلال السعودي الذي تأهل بعد مباراتين "ناريتين" مع السد القطري، حيث فاز خارج أرضه 4-1، وخسر في الرياض 2-4.
FULL-TIME | Guangzhou Evergrande 🇨🇳 0-1 @REDSOFFICIAL 🇯🇵 (Aggregate 0-3)— AFC Champions League (@TheAFCCL) October 23, 2019
💪 Urawa will face 🇸🇦's Al Hilal in the final for the second time in three years after overcoming Guangzhou. They chase a record 3⃣rd #ACL 🏆!#GUAvURA | #ACL2019pic.twitter.com/eIFyc69J8s
وتعد هذه المرة الثالثة التي يبلغ فيها أوراوا المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا، بعد عامي2007 و2017 حينما نجح بالفوز بلقبيه، والثانية تحديدا كانت على حساب الهلال بعدما تعادلا ذهابا 1-1 على ملعب الملك فهد في الرياض، وفاز الفريق الياباني على أرضه إيابا بهدف دون رد.
وتقام مباراة الذهاب بين الفريقين في 9 نوفمبر المقبل في العاصمة السعودية، وفي الـ 24 منه، يلعبان الإياب في مدينة سايتاما اليابانية.
المصدر: أ ف ب