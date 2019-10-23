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بالصور.. شعار مانشستر سيتي يحلق في السماء

الرياضة

بالصور.. شعار مانشستر سيتي يحلق في السماء
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كشفت الشركة الراعية لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي عن طائرة من طراز " بوينغ دريملاينر B787-9 "، مطلية بتصميم مبتكر خاص لشعار النادي، وذلك كنوع من الاحتفاء بالشراكة بين الطرفين.

وأصبح لشعار نادي "سكاي بلوز" طائرة تحلق به فوق السحاب وتطير إلى العديد من الدول حول العالم. 

وذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية أنه تم استلام الطائرة في أبوظبي يوم 18 أكتوبر الجاري وذلك قبل الرحلة الافتتاحية إلى مطار مانشستر الدولي، كما تم توزيع هدايا تذكارية من منتجات السيتي لجميع ضيوف الرحلة الافتتاحية عند وصول الطائرة لوجهتها.

وسيتم تشغيل رحلات مجدولة مباشرة على طائرة مانشستر سيتي "بوينغ دريملاينر B787-9" خلال الأشهر القادمة، لوجهات عديدة على شبكات "الاتحاد للطيران" من ضمنها مانشستر، الأردن، إسبانيا، إندونيسيا والصين.

وتم إطلاق مسابقة مشتركة في الحسابات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بمانشستر سيتي ومطار مانشستر سيتي الدولي لتحفيز المشجعين على المشاركة عن طريق نشر صور للطائرة من خلال الحسابات الخاصة بهم في "انستغرام" أو "فيسبوك" باستخدام الهاشتاغ المعتمد للمسابقة #EtihadMCFC787، إذ سيحظى جميع المشاركين بفرصة الفوز برحلة إلى أبوظبي أو تذاكر لحضور إحدى أكبر مباريات الديربي العالمية لكرة القدم مع نادي مانشستر سيتي.

المصدر: وكالات

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