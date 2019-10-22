بالفيديو.. "المرأة العنكبوت" تتحدى الجاذبية وتصنع المستحيل

حطمت المتسلقة الإندونيسية، آريس سوسانتي راهايو، رقما قياسيا عالميا في تسلق جدار بلغ طوله 15 مترا في أقل من 7 ثوان، وذلك ضمن بطولة العالم للتسلق، والتي أقيمت في شيانمن الصينية.

ونجحت المتسلقة البالغة 24 عاما، في تسلق الجدار بسرعة قياسية خلال 6.995 ثانية، متفوقة على منافستها الصينية "يي" بطلة العالم السابقة والتي سجلت زمنا قدره 7.101 ثانية.

واحتلت المتسلقة الروسية ماريا كراسافينا المركز الثالث بزمن 7.947 ثانية.

Women's speed climbing record was smashed. Under 7 seconds. Inhuman. pic.twitter.com/8EC1A1wE1O — Mark Serrels (@Serrels) ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩

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ووصف متابعو وسائل التواصل الاجتماعي إنجاز آريس بأنه يفوق القدرة البشرية.

وستشهد دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 والتي تستضيفها طوكيو، منافسات التسلق الرياضي لأول مرة، بعد أن تم إدراج التسلق الرياضي ضمن خمس رياضات جديدة في الألعاب الأولمبية.

المصدر: thejakartapost