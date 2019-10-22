شاهد.. حارس مرمى يقوم بخطأ غريب ويسجل أسرع حالة طرد

وقعت حادثة غريبة ضمن مباراة نادي قونيا سبور وضيفه ملطية سبور في الجولة الثامنة من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم، الاثنين، كان ثمنها طرد حارس مرمى قونيا في وقت قياسي.

وخلال استقبال الحارس، سيركان كيرنتلي، الكرة على مشارف منطقة الجزاء، تجاوز حدود المنطقة ليمسك الكرة بين يديه، في لقطة غريبة منه.

ولم يتردد حكم المواجهة من إشهار البطاقة الحمراء بحق الحارس بعد 11 ثانية على بداية المباراة، ليسجل أسرع حالة طرد حارس مرمى في الدوري.

Матч Коньяспор - Малатьяспор. На 11-й секунде вратарь хозяев Серкан Кырынтылы зарабатывает самое нелепое удаление в истории суперлиги. Охренительная игра на выходе. Лодыгин отдыхает. pic.twitter.com/1a59TfGS81 — Elvin Kerimov (@elvis_kerimov) ٢١ أكتوبر ٢٠١٩

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وأثارت اللقطة الجدل حول فهم حارس قونيا لقوانين كرة القدم، فهي تمنع الحراس من مسك الكرة باليد خارج منطقة الجزاء.

وتمكن فريق الضيوف ملطية سبور من الفوز بالمباراة بهدفين نظيفين، ليحتل المركز الخامس على لائحة ترتيب الدوري التركي، فيما يقبع قونيا في المركز السابع.

المصدر: prosports.kz