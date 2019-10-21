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أرسنال يسقط في فخ شيفيلد يونايتد في "البريميرليغ" (فيديو)

الرياضة

أرسنال يسقط في فخ شيفيلد يونايتد في
Gettyimages.ru
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خسر أرسنال أمام مضيفه شيفيلد يونايتد بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما، اليوم الاثنين، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدين شيفيلد بالفضل بالفوز للاعبه الفرنسي ليس موسيت الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ 30 من عمر اللقاء.

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وبهذه النتيجة، رفع شيفيلد يونايتد رصيده إلى 12 نقطة في المركز التاسع، فيما توقف رصيد أرسنال عند النقطة 15 في المركز الخامس على جدول ترتيب "البريميرليغ".

المصدر: وكالات

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