 
مباشر

تعيين مدرب جديد للمنتخب البلغاري

الرياضة

تعيين مدرب جديد للمنتخب البلغاري
Reuters Gonzalo Fuentes
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mkjg

قال نائب رئيس الاتحاد البلغاري لكرة القدم، اليوم الاثنين، إن جورجي درمندجييف مدرب لودوغورتس وليفسكي صوفيا السابق سيتولى مسؤولية تدريب المنتخب الوطني.

وسيحل درمندجييف البالغ من العمر 64 عاما بدلا من كراسيمير بالاكوف الذي استقال قبل أيام، بعد هزيمة ثقيلة بسداسية دون رد على أرضه أمام المنتخب الإنجليزي يوم الاثنين الماضي، في مباراة شهدت إساءات عنصرية ضد الفريق الزائر ما تسبب في إيقاف اللعب مرتين.  

إقرأ المزيد
منتخب
منتخب "الأسود الثلاثة" يفترس مضيفه البلغاري (فيديو)

وقال يوردان ليتشكوف نائب رئيس الاتحاد البلغاري: "سيصبح جورجي درمندجييف المدرب الجديد لمنتخب بلغاريا".

وأضاف أن درمندجييف سيوقع على التعاقد غدا الثلاثاء.  

وقاد درمندجييف نادي لودوغورتس للفوز بلقب الدوري البلغاري ثلاث مرات متتالية بين 2015 و2017. وأصبح تحت قيادته أول فريق بلغاري يحقق انتصارا في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا بالفوز على بازل السويسري في 2014.  

وتتذيل بلغاريا، التي لم تحقق أي انتصار، المجموعة الأولى في تصفيات بطولة أوروبا 2020 بثلاث نقاط من سبع مباريات. وستستضيف جمهورية التشيك في آخر مباراة لها في المجموعة الشهر المقبل.  

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

زعماء أبرز التيارات السياسية الحاكمة في لبنان