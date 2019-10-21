تعيين مدرب جديد للمنتخب البلغاري

قال نائب رئيس الاتحاد البلغاري لكرة القدم، اليوم الاثنين، إن جورجي درمندجييف مدرب لودوغورتس وليفسكي صوفيا السابق سيتولى مسؤولية تدريب المنتخب الوطني.

وسيحل درمندجييف البالغ من العمر 64 عاما بدلا من كراسيمير بالاكوف الذي استقال قبل أيام، بعد هزيمة ثقيلة بسداسية دون رد على أرضه أمام المنتخب الإنجليزي يوم الاثنين الماضي، في مباراة شهدت إساءات عنصرية ضد الفريق الزائر ما تسبب في إيقاف اللعب مرتين.

Georgi Dermendzhiev novi izbornik Bugarske https://t.co/b0XolI9OPs — HRT Sport (@HRTsport) October 21, 2019

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وقال يوردان ليتشكوف نائب رئيس الاتحاد البلغاري: "سيصبح جورجي درمندجييف المدرب الجديد لمنتخب بلغاريا".

وأضاف أن درمندجييف سيوقع على التعاقد غدا الثلاثاء.

وقاد درمندجييف نادي لودوغورتس للفوز بلقب الدوري البلغاري ثلاث مرات متتالية بين 2015 و2017. وأصبح تحت قيادته أول فريق بلغاري يحقق انتصارا في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا بالفوز على بازل السويسري في 2014.

وتتذيل بلغاريا، التي لم تحقق أي انتصار، المجموعة الأولى في تصفيات بطولة أوروبا 2020 بثلاث نقاط من سبع مباريات. وستستضيف جمهورية التشيك في آخر مباراة لها في المجموعة الشهر المقبل.

المصدر: رويترز