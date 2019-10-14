منتخب "الأسود الثلاثة" يفترس مضيفه البلغاري (فيديو)

أمطر المنتخب الإنجليزي شباك مضيفه البلغاري بستة أهداف من دون رد، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الاثنين، وذلك ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أوروبا 2020 لكرة القدم.

وحملت سداسية منتخب "الأسود الثلاثة" توقيع كل من، ماركوس راشفورد (د. 7)، وروس باركلي (د. 20 و32)، ورحيم ستيرلينغ (د. 45 و69)، وهاري كين (د. 85)، من زمن اللقاء الذي أقيم في العاصمة صوفيا.

وانفرد منتخب إنجلترا بصدارة المجموعة الأولى برصيد 15 نقطة، مبتعدا بفارق 3 نقاط عن وصيفه التشيكي، ويليهما في المركز الثالث منتخب كوسوفو، الذي تغلب بدوره على منتخب مونتينيغرو (الجبل الأسود) بهدفين من دون رد.

المصدر: وكالات