مورينيو وأليغري يترقبان سقوط زيدان مع ريال مدريد

أكدت تقارير صحفية بأن مستقبل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مع ريال مدريد أصبح موضع شك كبير، والسقوط في مواجهة غلطة سراي التركي، غدا الثلاثاء، سيكون إعلانا لإقالته من منصبه.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن ريال مدريد يعاني تحت قيادة زيدان في الموسم الحالي رغم إنفاق 300 مليون يورو في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأضافت أن المدرب الفرنسي يمكن أن يرحل عن تدريب الريال، مشيرة إلى أن الثنائي البرتغالي، جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد السابق، والإيطالي ماسيمليانو أليغري، المدير الفني السابق ليوفنتوس، أبرز المرشحين لقيادة الميرنغي وخلافة زيدان.

غاتي ( الشرينغيتو) :"ريال مدريد لا يملك لاعبين يعرفون كيفية الاصلاح في حال كان الوضع صعب."#Zidanepic.twitter.com/ntS7XMFtMt — مدريدي هلالي (@ymnmy0) ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩

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كما أكد المحللون والصحفيون في برنامج "أل شيرينغيتو" الإسباني الشهير بأن إدارة النادي الأبيض تتجه نحو إقالة المدرب زيدان من مهمته.

و أوضح المقدم جوسيب بيدريرول في حديثه خلال حلقة الأحد بأن مكان زيدان على مقاعد بدلاء ريال مدريد في خطر، بسبب عدم جاهزيته لقيادة فريق مثل الريال، وافتقاده للجاهزية الرياضية، وهذا ما ظهر في الكثير من المباريات.

وخسر المرينغي أمام باريس سان جيرمان وتعادل مع كلوب بروغ في دوري أبطال أوروبا، حيث يتذيل جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد نقطة وحيدة، بالتساوي مع غلطة سراي.

ويحتل الريال المركز الثاني في الدوري الإسباني بـ 18 نقطة في أول 9 جولات، وآخر هزائمه كانت في الجولة الماضية أمام ريال مايوركا بهدف دون رد.

ومن المقرر أن يحل ريال مدريد ضيفا على غلطة سراي، بملعب تورك تيليكوم أرينا"، غدا الثلاثاء، في منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

المصدر: وكالات