كشف ريال مدريد قائمة تضم 21 لاعبا، استعدادا لمباراته الهامة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الثلاثاء المقبل، ضد مضيفه غلطة سراي التركي.

وشهدت قائمة الفريق الملكي التي اختارها المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان، غياب عدد من نجوم "الميرينغي" أبرزهم، صانع الألعاب الكرواتي لوكا مودريتش، والجناح الويلزي غاريث بيل، والجناح الآخر لوكاس فاسكيز، والمدافع ناتشو ولاعب خط الوسط ماركو أسينسيو، بداعي الإصابة.

وفيما يلي قائمة اللاعبين الـ 21 التي نشرها ريال مدريد عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر":

- لحراسة المرمى: كورتوا، أريولا، وألتوبي.

- لخط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، راموس، فاران، مارسيلو، أودريوزولا، وميندي.

- لخط الوسط: كروس، كاسيميرو، فالفيردي، خاميس رودريغيز، وإيسكو.

- لخط الهجوم: هازارد، بنزيما، يوفيتش، إبراهيم دياز، فينيسيوس جونيور، ورودريغو.

ويتذيل ريال مدريد قائمة المجموعة الأولى لـ "التشامبيونز ليغ" برصيد نقطة يتيمة، حصل عليها عقب تعادله في عقر داره أمام فريق كلوب بروج البلجيكي بهدفين لكل منهما، وذلك بعد هزيمة ثقيلة مني بها خارج أرضه أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثة أهداف دون رد.

يذكر أن ريال مدريد تعرض لأول هزيمة في الموسم الحالي للدوري الإسباني، في غياب عدد من نجومه، أمس السبت، على يد مضيفه ريال مايوركا بهدف وحيد، وفقد صدارة الليغا لصالح غريمه التقليدي برشلونة.

المصدر: وكالات