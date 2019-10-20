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الاتحاد المصري لكرة القدم يضع الأهلي في مأزق

الرياضة

الاتحاد المصري لكرة القدم يضع الأهلي في مأزق
صورة من الأرشيف
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وضعت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، إدارة نادي الأهلي في مأزق كبير بعد إعلان طاقم تحكيم مباراته أمام الجونة، المقرر إقامتها، يوم الأربعاء المقبل.

وأعلن جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري للكرة، طاقم حكام مباراة الأهلي والجونة، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يدير اللقاء الحكم سعيد حمزة ويعاونه كل من يوسف البساطي، وأحمد ساهر، وشريف حسن حكما رابعا.

يذكر أن الأهلي أعلن في وقت سابق رفضه خوض أي لقاء ضمن منافسات الدوري، قبل إقامة مباراة القمة أمام الزمالك، والتي تم تأجيلها لدواع أمنية.

المصدر: وكالات

  

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