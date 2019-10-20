مشاجرة جماعية على غرار "واقعة" حبيب وكونور

انتهت بطولة "Fight Nights Global 95" للفنون القتالية المختلطة (MMA)، التي استضافتها مدينة سوتشي الروسية، مساء أمس السبت، بشجار جماعي.

ونشب الشجار بعد النزال الرئيس الذي دافع فيه الكازاخستاني، جالغاس جاماغولوف، عن لقبه بنجاح على حساب متحديه الروسي، علي باغاوتينوف، بفوزه عليه بالنقاط.

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وأعادت هذا "الواقعة" إلى الأذهاب الشجار الكبير بعد النزال الذي جمع البطل الروسي، حبيب نورمحمدوف، والإيرلندي الشهير، كونور ماكغريغور، وانتهى بفوز الروسي واحتفاظه بلقب بطل منظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة، في الوزن الخفيف، في السابع من أكتوبر 2018.

المصدر: وكالات