ليفربول يحل ضيفا على مانشستر يونايتد في قمة على صفيح ساخن .. التشكيلة الأساسية

يحل فريق ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ضيفا على مانشستر يونايتد، اليوم السبت، عند الساعة (15:30) بتوقيت غرينيتش، في قمة مباريات الجولة التاسعة "للبريمير ليغ".

وسيبدأ النرويجي، أولي جونار سولشير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "الريدز"، على ملعب "أولد ترافورد":

بينما اختار الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيلة الأساسية التالية لخوض هذه المباراة الهامة ضد "الشياطين الحمر"، وخلت من اسم النجم المصري محمد صلاح، بسبب إصابة في الكاحل:

BREAKING: Mohamed Salah has been ruled out of Manchester United vs. Liverpool with an ankle injury pic.twitter.com/FUnvt8qkwm — B/R Football (@brfootball) October 20, 2019

المصدر: "@ManUtd/@LFC"