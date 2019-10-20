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ليفربول يحل ضيفا على مانشستر يونايتد في قمة على صفيح ساخن .. التشكيلة الأساسية

الرياضة

ليفربول يحل ضيفا على مانشستر يونايتد في قمة على صفيح ساخن .. التشكيلة الأساسية
Globallookpress
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يحل فريق ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ضيفا على مانشستر يونايتد، اليوم السبت، عند الساعة (15:30) بتوقيت غرينيتش، في قمة مباريات الجولة التاسعة "للبريمير ليغ".

وسيبدأ النرويجي، أولي جونار سولشير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "الريدز"، على ملعب "أولد ترافورد": 

 

بينما اختار الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق  ليفربول، التشكيلة الأساسية التالية لخوض هذه المباراة الهامة ضد "الشياطين الحمر"، وخلت من اسم النجم المصري محمد صلاح، بسبب إصابة في الكاحل:

 

المصدر: "@ManUtd/@LFC" 

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