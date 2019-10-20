هل يفك صلاح عقدته الليلة؟

يبحث المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، لكسر عقدة تلازمه أمام مانشستر يونايتد، عندما يلتقي الفريقان اليوم الأحد، في قمة مباريات المرحلة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويعتبر "مان يونايتد" ضمن 3 أندية فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز، لم ينجح صلاح في هز شباكها، منذ انتقاله لليفربول صيف العام 2017، وهي سوانزي سيتي، الذي ينشط حاليا في دوري الدرجة الأولى، وشيفلد يونايتد، الصاعد حديثا لدوري الأضواء.

ونجح صلاح، في زيارة شباك 21 فريقا في "البريميرليغ" منذ انضمامه لـ"الريدز".

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وستكون الفرصة متاحة اليوم أمام صلاح لكسر عقدته، وأمام ليفربول، لتعميق جراح غريمه مانشستر يونايتد، وتعزيز صدارته للدوري الإنجليزي.

في المقابل، سيسعى فريق "الشياطين الحمر"، للعودة إلى سكة الانتصارات، للخروج من أزمة النتائج السلبية التي يتخبط فيها منذ بداية الموسم الحالي.

وتفصل 15 نقطة بين ليفربول المتصدر بالعلامة الكاملة (24 نقطة)، ومانشستر يونايتد الـ12 (9 نقاط)، بعد انقضاء ثماني مراحل من الدوري المحلي.

المصدر: وكالات