فخر إفريقيا: أفضل تقاسم ما أملك مع الفقراء بدل شراء 10 سيارات وطائرتين

يوم بعد يوم يثبت ساديو ماني، بأنه واحد من أفضل اللاعبين الذين أنجبتهم القارة الإفريقية على مر العصور، سواء من خلال تألقه مع فريقه ليفربول، أو مع منتخب بلاده السنغال.

ولم يكتف ماني بخطف أنظار عشاقه من خلال ما يقدمه من مستويات رائعة وراقية داخل رقعة الملعب، بل استمر في جذب الأنظار حتى خارج المستطيل الأخضر، بفضل الأعمال الخيرية التي يقوم بها، وتصريحاته الرصينة والملهمة.

ففي آخر خروج إعلامي له، تحدث الدولي السنغالي، عن ماضيه الاجتماعي الصعب، واعترف بأنه بعد الفاقة والمعاناة التي مر بها في طفولته، لا يحتاج أن يعيش الآن في بحبوحة ورفاهية على غرار أغلب نجوم الرياضة لكي يكون سعيدا، وشدد على أنه غير مهتم بالكماليات في حياة لاعب كرة القدم، وأن ما يهمه هو مساعدة الناس، والفقراء في وطنه السنغال.

وقال ماني: "لماذا أحتاج لعشر سيارات من طراز فيراري، وعشرين ساعة من الألماس، وطائرتين؟ ماذا ستفعل هذه الأشياء بالنسبة لي والعالم بأسره؟ لقد عانيت من الجوع، واشتغلت في الحقول الزراعية، ولعبت كرة القدم حافي القدمين، ولم أذهب إلى المدرسة.. لدي اليوم فرصة لمساعدة الناس.. لقد بنينا المدارس والملاعب، ونوفر الملابس والأحذية والطعام للأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع، وأنا أفضل أن يحصل أصدقائي ومواطني بلادي على القليل مما أملك".

🗣️ Sadio Mané: "Why would I want ten Ferrari's, twenty diamond watches, or two planes? What will these objects do for me and for the world? I do not need to display luxury cars & homes or trips. I prefer that my people receive a little of what life has given me." pic.twitter.com/qBJXDhbAFO — LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom) October 13, 2019

وتفاعل رواد مواقع التواصل على نطاق واسع مع تصريحات ماني هذه، حتى أن بعضهم أطلق عليه لقب "فخر إفريقيا"، على غرار لقب "فخر العرب"، الذي اشتهر به زميله في نادي ليفربول، الدولي المصري محمد صلاح.

اكتر حد بحب تفكيره بجد ربنا يجازيه خير

ماني فخر افريقيا ♥️😂 https://t.co/hbNV9U2cmj — ﮼جيكا (@mona_saeid) October 17, 2019

من امس والله نفسي اعلق لكن ماني داري ايش اكتب.

هذا فخر افريقيا كلها ❤❤❤ https://t.co/TFDS6N6PcU — أَوْس 🇸🇦 (@xABS18) October 14, 2019

المصدر: matchtv.ru + مواقع التواصل