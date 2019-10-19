واصل فريق أتلتيكو مدريد مسلسل نزيف النقاط، إثر تعادله في عقر داره أمام فالنسيا (1-1)، في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وافتتح مهاجم "الروخي بلانكو" دييغو كوستا التسجيل لأصحاب الأرض بهدف سجله من ضربة جزاء، في الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول.

واقتنص دانيال باريخو هدف التعادل لفريق "الخفافيش"، قبل 8 دقائق من نهاية الوقت الأصلي للقاء الذي أقيم على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، في العاصمة مدريد.

وتعادل أتلتيكو مدريد في المباراة الثالثة على التوالي، وتوقف رصيده عند 16 نقطة، وتراجع إلى المرتبة الرابعة في جدول ترتيب الليغا.

بينما رفع فالنسيا رصيده إلى 13 نقطة، وتقدم إلى المركز الخامس على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT