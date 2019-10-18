باريس سان جيرمان يعمق جراح نيس في معقله

ألحق فريق باريس سان جيرمان هزيمة ساحقة بمضيفه نيس (4-1) في عقر داره، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الجمعة، في افتتاح منافسات الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وأحرز الجناح الأرجنتيني، أنخيل دي ماريا، ثنائية "للأمراء"، في الدقيقتين (15 و21)، بينما تكفل زميلاه المهاجمان، كيليان مبابي، والأرجنتيني ماورو إيكاردي، بتسجيل الهدفين الآخرين، في الدقيقتين (88 و90) على الترتيب.

أما هدف نيس اليتيم، فقد حمل توقيع مهاجمه الكاميروني، إغناتيوس غانغو، في الدقيقة 69 من زمن اللقاء الذي أكمله أصحاب الأرض بتسعة لاعبين بعد طرد الثنائي، ويلان سيبريان، وكريستوف هيريل، في الدقيقتين (74 و77) على الترتيب.

وحقق باريس سان جيرمان، حامل اللقب، انتصاره الثالث على التوالي، معززا تربعه على عرش صدارة الدوري بعد هذا الفوز، برصيد 24 نقطة.

في حين مني نيس بالهزيمة الثانية على التوالي، بعد تعادلين متتاليين أيضا، ويشغل المركز التاسع على سلم الترتيب، حتى الآن، برصيد 13 نقطة.

المصدر: وكالات